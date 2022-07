Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Diese

dreitägige, exklusive Leserreise bringt Sie

mit Kuoni reisen zum Jedermann in Salzburg

und zum Frankenburger Würfelspiel.

Diese drei Tage haben es in sich und bieten eine geballte Ladung an Kultur, Kunst Theater, Architektur und Geschichte! Lesen Sie, was Sie bei dieser Leserreise erwartet: Tag 1: Am Samstag, 13. August, bringen Sie die ÖBB nach Salzburg. Dort wartet ein köstliches Mittagessen (12 Uhr) im Sternbräu auf Sie. Danach, um 14.30 Uhr, fahren Sie zum Hangar 7 von Red Bull beim Salzburger Airport. Im einzigartigen, gläsernen Ambiente dieses Gebäudes können Sie eine Sammlung von historischen Flugzeugen der Flying Bulls sowie Formel-1-Rennwagen bestaunen. Nach dem darauf folgenden Zimmerbezug in einem gemütlichen Hotel in Salzburg bringt Sie ein Bus zum Frankenburger Würfelspiel (Beginn: 20.30 Uhr). Bei diesem geschichtsträchtigen wie dramatischen Volksschauspiel werden die Geschehnisse aus dem Mai 1625 – sie waren Auslöser der oberösterreichischen Bauernkriege – auf die Bühne gebracht. Tag 2: Nach einem gemütlichen Frühstück im Hotel beginnt per Bus die Sound-of-Music-Tour zu den Original-Schauplätzen des Films. Diese führt durch die Stadt Salzburg und ins Salzburger Seengebiet. Um 21 Uhr erwartet Sie der Klassiker der Salzburger Festspiele: der Jedermann (Sitzplatz Kategorie 2). Tag 3: Am dritten Tag steht um 10 Uhr eine Führung durch die imposante Festung Hohensalzburg, dem weithin sichtbaren Wahrzeichen der Stadt, auf dem Programm. Danach folgt eine Mittagspause zur freien Wahl in der Altstadt von Salzburg (Drei-Gang-Menü um 29 Euro zu buchbar). Mit einem zweistündigen Altstadtrundgang beenden Sie den Besuch in Salzburg. Die Heimreise erfolgt wieder mit der Bahn.

Das Angebot

Bahnkarte ÖBB-Heimatbahnhof– Salzburg und zurück

2 Nächtigungen im Hotel Salzburg West oder ähnl.

2x reichhaltiges Frühstück

1x Besuch im Hanger 7

1x Mittagessen im Sternbräu

Festung Hohensalzburg

Altstadtrundgang Salzburg

Eintrittskarte Frankenburger Würfelspiel

Festspiele Salzburg: Jedermann Kategorie 2

Reisebegleitung ab/bis Salzburg

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 13.-15.8.2022

Preis pro Person im Doppelzimmer: 799 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro

Mittagessen in Salzburg: 3-Gang-Menü zubuchbar, 29 Euro p. P.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

Buchungen und Detailprogramm telefonisch unter +43 316 8245 71 und per Mail unter office.graz@kuoni.at.