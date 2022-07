Geo Reisen-Asien-Experte Hans Seebacher

führt Sie zu Pilgerstätten aller Weltreligionen in

seinem Lieblingsland Nepal und in den Arabischen

Emiraten.

Auf dieser einzigartigen Reise erleben Sie prachtvolle Bauwerke und die besondere Atmosphäre bedeutender heiliger Pilgerstätten der vier großen Weltreligionen Buddhismus, Hinduismus, Islam und Christentum. Die landschaftliche Vielfalt reicht von grünen Reisfeldern und schneebedeckten Bergen Nepals bis zur endlosen arabischen Wüste. Es erwarten Sie eine Auffahrt auf den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt und – bei einem fakultativen Himalaya-Rundflug – der Blick auf den höchsten Berg der Welt. In Nepal besuchen Sie u. a. die größte buddhistische Stupa der Welt, die Badeghats von Pashupatinath und das majestätische Namobuddha-Kloster in den Vorbergen des Himalaya. In Abu Dhabi sehen Sie die Sheik-Zayed-Moschee und die neue Top-Attraktion Louvre Abu Dahbi. In den Arabischen Emiraten folgt ein Besuch in der riesigen Jumeirah Moschee in Dubai. Doch wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Dubai eine der weltgrößten katholischen Gemeinden hat? Der Besuch einer Messe in der St.-Francis-Kathedrale in Dubai ist ein beeindruckendes Erlebnis, das ebenfalls auf Sie wartet.

Das Angebot

Flug Wien–Dubai–Kathmandu–Dubai–Wien mit Emirates und Fly Dubai

Drei Nächte im Hotel Kantipur Temple House im Herzen Kathmandus

Eine Nacht im Kathmandu-Tal mit Blick auf Kloster und Bergwelt

Vier Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel in Dubai

Rundreise und Ausflüge

Eintrittsgebühren

Auffahrt auf den Burj Khalifa

Dinner im Spezialitätenrestaurant Bhojan Griha in Kathmandu

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 21.-30.9.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 2.240 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 360 Euro.

Bustransfer ab/bis Graz 95 Euro und ab/bis Klagenfurt 145 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen Höchstteilnehmerzahl: 30 Personen

Ein kostenloser Vortrag zu dieser Reise von Hans Seebacher findet am 21. 4. 2022 um 18.30 Uhr im Geo-Reisen-Eventreisebüro in Graz statt.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel.: (0 316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at