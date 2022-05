Atemberaubende Panoramen

Gereist wird im Komfort Reisebus, eh klar. Und schon am ersten Tag geht es über Liezen, St. Michael, München, vorbei am Bodensee und Luzern nach Sarnen in der Zentralschweiz. Am zweiten Tag steht eine Stadtführung durch Luzern auf dem Programm – inklusive Ausflug auf den Hausberg der Stadt, den Pilatus, mit der steilsten Zahnradbahn der Welt. Unvergleichliche Ausblicke erwarten Sie, ehe es zurück nach Sarnen zum Abendessen ins Hotel geht. Am dritten Tag lernen Sie die Königin der Berge kennen: Mit der ersten Bergbahn Europas geht es auf die Rigi Kulm, von wo aus Sie eine Aussicht auf über zehn Seen haben. Eine Schifffahrt am Vierwaldstättersee von Vitznau runden das Nachmittagsrogramm ab. Aussichtsreich ist tags darauf auch der Ausflug ins Berner Oberland mit der Brienz Rothorn Bahn, der berühmten Dampfzahnradbahn von 1892. Bei guter Sicht eröffnet das Rothorn den Blick auf sagenhafte 693 Berggipfel! Und am fünften Tag folgt mit der Fahrt in der Drehgondel der Titlis-Rotair-Bahn auf 3020 Meter der Höhepunkt der Reise, die bei Gruber Reisen den Titel „Big five“ trägt.

Das Angebot

Fahrt im Komfort Reisebus mit Bordservice

5 Nächtigungen im 4* Hotel

5 x Halbpension

Alle Ausflüge & Besichtigungen

Geführter Altstadtrundgang in Luzern

Alle Berg- und Bahnfahrten

Schifffahrt am Vierwaldstättersee

Gruber-Reiseleitung

Preis pro Person im Doppelzimmer 1.350 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

22.-27.6.2022 - bereits ausgebucht

14.-19.9.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.350 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen

Tel.: (0316) 70 89 4700

Mail: suedtiroler@gruberreisen.at