Himmlische Genüsse

Feinstes Olivenöl, frischgefangener Fisch vollmundiger Rotwein und Nachspeisen, bei denen einem das Wasser im Munde zusammenläuft: Die mediterrane Küche ist zurecht Teil des Weltkulturerbes.

Die Kulinarische Genussreise in die norditalienischen Provinzen Friaul-Julisch-Venetien und Veneto rückt die kulinarischen Errungenschaften der Region in den Mittelpunkt und offenbart den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die verborgenen Schönheiten des Landstrichs. Im Zuge der Reise werden italienische Spezialitäten wie Schinken, Käse, Prosecco und Grappa verkostet. Die sanfthügelige Landschaft der Prosecco-Weinstraße und liebliche Orte wie Valdobbiadene, Bassano del Grappa, Conegliano oder Spilimbergo sorgen für unvergessliche Reisemomente.

Abgerundet wird das Erlebnis durch die Nächtigung im 4*Hotel Diana, welches sich in einem historischen Gebäude befindet.

Das Angebot

Busreise im Komfortbus ab/bis Graz und Klagenfurt

4 x Nächtigung/Frühstücksbuffet im 4* Hotel Diana in Valdobbiadene

4 x landestypisches Abendessen (2 x im Hotel, 2 x in einer Trattoria)

Stadtführungen Bassano del Grappa, Treviso, Conegliano, Oderzo

und Spilimbergo

und Spilimbergo Umfangreiche Besichtigungen und Verkostungen

Sonderführungen: Villa di Maser, Abtei Follina, Wassermühle und

Mosaikschule

Mosaikschule Örtliche Reiseleitung 2.-4.Tag

Geo Reisen Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

2. bis 6. Juni 2022 (Pfingsten)

9. bis 13. Juni 2022

13. bis 17. Oktober 2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 699 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 135 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel.: (0 316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at