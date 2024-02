Von Paris zum Ärmelkanal

Erkunden Sie die schönsten Orte entlang der Seine auf einer exklusiven Flusskreuzfahrt an Bord der MS Gloria. Ihre Reise beginnt in der mondänen Metropole Paris und führt Sie bis an den Ärmelkanal. Genießen Sie die Aussicht auf der gemächlich dahinfließenden Seine – vorbei an blühenden Obstwiesen, Burgen und Schlössern, Kreidefelsen und Wäldern und lassen Sie die Eindrücke der Region auf sich wirken. Neben Paris besuchen Sie auch die romantische Hafenstadt Honfleur, das charmante Rouen und Les Andelys mit seiner malerischen Uferpromenade. Die imposanten Ruinen der Klöster St. Wandrille und Jumièges stehen ebenso am Programm wie der Besuch von Claude Monets Gärten in Giverny, die sie mit ihrer einzigartigen Atmosphäre verzaubern werden. Freuen Sie sich auf einmalige Erlebnisse mit besonderen Eindrücken, die lange im Gedächtnis bleiben werden.

Das Angebot

Flug ab/bis Graz nach Paris

Bustransfer vom Flughafen Paris/CDG zum Ein-/Ausschiffungshafen an der Seine in Paris sowie retour

8-tägige Kreuzfahrt an Bord der MS Gloria, alle Einschiffungs-, Ausschiffungs-, Schleusen- und Hafengebühren

Nächtigungen in der gebuchten Kabinenkategorie, Vollpension, beginnend mit Abendessen am 1. Tag, endend mit Frühstück am letzten Tag

deutschsprachige Kreuzfahrtleitung

inklusive Ausflugspaket lt. Programm

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 25. 4.–2. 5. 2024

Preis pro Person: ab 2270 Euro (Kat. C, Zweibett-Kabine Hauptdeck), Zuschlag Einzelkabine 400 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

