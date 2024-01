Frühlingserwachen auf Lošinj

Freuen Sie sich auf eine exklusive Reise auf die zauberhafte Insel Lošinj, wo der Frühling in seiner ganzen Pracht erwacht. Tauchen Sie ein in eine Welt voller blühender Farben und erfrischender Brisen. Die milden Temperaturen laden ein, die malerischen Küstenpfade und bezaubernden Orte Mali Lošinj und Veli Lošinj zu erkunden. Nutzen Sie die vielfältigen Annehmlichkeiten des vier Sterne Vitality Hotel Punta, das sich ganz in der Nähe des Küstenorts Veli Lošinj befindet und Sie durch seine atemberaubende Lage als „Fenster zur Adria“ begeistern wird. Genießen Sie die komfortablen Zimmer, den großen und alle Stücke spielenden Spa-Bereich und die kulinarischen Köstlichkeiten der kroatischen Küche. Für die musikalische Unterhaltung ist ebenfalls bestens gesorgt. Freuen Sie sich auf „Niki Legat mit den Oberkrainern aus Begunje“, die diese Reise klangvoll begleiten werden.

Das Angebot

Charterflug ab/bis Frankfurt mit Zuflug ab/bis Graz Fahrt im 4* Fernreisebus

Unterbringung im 4* Vitality Hotel Punta in Veli Lošinj inkl. Halbpension

Benutzung der Spa-Zone und Saunen, Innen- und Außenpool mit beheiztem Meerwasser

inkl. Steuern, Fährgebühren, Taxen etc.

Zustieg: Seeboden, Spittal, Villach, Klagenfurt, Griffen, Wolfsberg, Graz Kaiserwald

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 7.–10. 3. 2024

Preis pro Person:

ab 369 Euro pro Person im Doppelzimmer

EZZ: 96 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

