Sammeln Sie neue Lebenskraft

Natur, Licht und Farbe hereinlassen und Gewachsenes nicht zerstören“, so haben die Familien Obweger und Baumann ihr Naturhotel Alpenrose

gestaltet. Das biologisch gebaute Haus mit viel Holz und Bienenwachsdüften liegt mitten im Grünen auf 940 Meter Seehöhe. Die ruhige Lage und der wunderbare Blick auf den Millstätter See ist schon der Beginn einer erholsamen Zeit in der Alpenrose.

Viele Aktivitäten wie leichte Wanderungen vom Hotel aus oder anspruchsvollere Touren mit Gastgeber Benjamin Obweger runden die naturnahen Erlebnisse ab. Das klare Bergwasser und die herrlich saubere Höhenluft in Verbindung mit der Ruhe versprechen neue Lebenskraft. Das Bäderparadies mit Salzluftstube, finnischer Sauna, Kräutersauna und Dampfsaunen sowie dem ganzjährig beheiztem Außenbecken, und Ruheräumen mögen Ihrer Seele einen „Juchazer“ verleihen.





Das Angebot

drei Nächte im Zimmer „Ost/ West“ oder „Fichte“

Late Check Out (nach Verfügbarkeit)

Alpenrosen „naturECHT“ Verwöhnfrühstück

entspannen im Wellnessbereich

täglich wechselnde Aktivitäten



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

10. Oktober bis 12. November 2023 und 21. März bis 11. April 2024

drei Nächte im Zimmer „Ost/ West“ um 294 Euro

drei Nächte im Zimmer „Fichte“ um 306 Euro

Jeweils für zwei Personen (exklusive Tourismusabgabe).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Naturhotel Alpenrose

Obermillstatt 84

9872 Millstatt am See

info@naturhotel-alpenrose.at

www.naturhotel-alpenrose.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.