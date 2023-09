Romantikurlaub in Kärnten

Urlaub abseits des Gewöhnlichen. Im romantischen 4- Sterne Hotel GUT Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim erleben Sie die traditionelle ländliche Gemütlichkeit in moderner Form. Treten Sie ein in diese Welt des alpinen Lebensgefühls, und erfahren Sie alles über das beliebte Haus und seine Besonderheiten. Auch im Winter bietet der Trattlerhof die perfekte Urlaubslocation für eine romantische Auszeit inmitten der Kärntner Nockberge. Im Spa Bereich kann man perfekt die Seele baumeln lassen und die Zweisamkeit genießen.



Als Highlight wartet eine idyllische Pferdekutschenfahrt bis zum Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr, wo Sie mit einem 5-Gang Slowfood-Genussmenü kulinarisch verwöhnt werden. Lassen Sie sich von der herrlichen Natur der Nockberge begeistern und erleben Sie wahre „I feel GUT“ Momente am wahrscheinlich charmantesten GUTshof im Süden Österreichs.





Das Angebot

Drei Nächte im Doppelzimmer Landhaus mit Romantikpaket und Halbpension inkl. Nachmittagsjause im Hotel oder im Hüttenrestaurant Einkehr

Pferdekutschenfahrt zum Hüttenrestaurant mit 5-Gang-Slowfood-Genussmenü (ersetzt ein Abendessen)

Testfahrt mit dem Tesla Y (ca. 4 Stunden)

Benutzung des Waldwellness-Bereichs (ca. 1.000m2)

Eine Flasche als Heimreisegeschenk

Kärnten Card (bis 5.11.) & Sonnenschein Card mit kostenlosen Bergfahrten, geführten Bike- & Wandertouren, ermäßigten Thermeneintritten, Aktivprogramm, uvm.





Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.



Reisezeitraum & Preis:

1. bis 26. Oktober und 1. bis 12. November um 601 Euro und

10. bis 22. Dezember 2023 um 640 Euro jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.



Hotel Gut Trattlerhof

Gegendtalerweg 1

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 81 72

Mail: hotel@trattlerhof.at

Web: www.trattlerhof.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.