Mit der Heilkraft des Wassers

Heilquellen und klare Luft bringen in der „Rimske Terme“– auf Deutsch „Römertherme“ – in Slowenien Geist und Körper ins Gleichgewicht. Nehmen Sie sich eine Pause vom alltäglichen Leben und tauchen Sie in die beruhigende Natur ein, die Ihnen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zurückgeben und Sie entspannen wird!

Überlassen Sie sich der wohltuenden Heilkraft des Wassers aus den Tiefen der Amalijas-Quelle und der römischen Quelle in der wunderschönen Umgebung von „Rimske Terme“ in Slowenien. Denn nicht nur das Heilwasser, sondern auch die Landschaft des Kurorts, mit ihrer kristallklaren Luft und den märchenhaften, unberührten Wäldern, wirkt sich positiv auf das eigene Wohlbefinden aus. Ein idealer Ort, um Körper und Geist wieder in Balance zu bringen.

Das Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer

Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)

Unbegrenzte Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser

1x Klassische Massage p.P. / (20 min.)

1x Eintritt in Saunawelt pro Person

Nutzung von Bademantel und Hausschuhe

Freier Eintritt ins Fitness-Zentrum

Trinkwasser aus Amalija´s Thermalquelle

Unbegrenzter Internet-Zugang

Animationsprogramm

Parken auf dem Parkplatz

Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden

Zuschläge bei alleiniger Nutzung des Doppelzimmers (28,00 € pro Person und Tag), Mittagessen (16,00 € pro Person und Tag), Garage (8,00 €/Tag)

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung. Reisezeitraum & Preise

18. September–15. Dezember 2023 und 7. Jänner–11. Februar 2024

Anreise Sonntag bis Freitag :

Zwei Nächte um 263 Euro

: Zwei Nächte um Anreise Freitag bis Sonntag:

Zwei Nächte um 291 Euro

Die Preise sind exkl. Orts-Taxe und Anmeldegebühr! Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Rimski dvor****superior SI-3272 Rimske Toplice – Slovenia Tel.: 00386 3 574 2000 E-Mail: booking@rimske-terme.si www.rimske-terme.si

