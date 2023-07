Top Wellness- und Aktivurlaub

Im ****Superior Erwachsenenhotel in Bad Waltersdorf finden Sie die besten Zutaten für einen entspannten Urlaub mit Sommerfeeling: Eine 2500 m2 Wellness- und Wasserwelt, coole Cocktails auf der Terrasse und herrliches Sonnenbaden auf der Liegewiese. Als Ausgleich zum süßen Nichtstun erwarten Sie die fantastischen Ausflugsziele des „Thermen und

Vulkanlands“ – am Fahrrad, bei einer Wanderung zum nächsten Buschenschank oder beim Abschlagen am Golfplatz vis a vis vom Hotel. Wenn die Sonne einmal Urlaub macht, dann tauchen Sie in das wohltuende Heil- und Thermalwasser ein und stärken Sie Ihr Immunsystem beim heiß-kalten Saunavergnügen. Und als Draufgabe lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen: Beim ausgiebigen Frühstücksbuffet mit Sekt-Flatrate und regionalem 6-Gang-Wahlmenü am Abend. Panoramablick inklusive!

Das Angebot

2 oder 3 Nächte im Doppelzimmer Deluxe Plus oder in der Junior Suite

Halbpension mit ausgiebigem Frühstücksbuffet und 6-Gang-Wahlmenü

Ganztägiger SPA-Aufenthalt am An- und Abreisetag

Willkommensgetränk pro Person

Badetücher und Bademantel

Gratis-Fahrräder (E-Bikes gegen Gebühr), Tennis, Squash

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.





Reisezeitraum & Preise

Ab sofort bis 14. September 2023

2 Nächte jeweils für 2 Personen:

ab 344 Euro im DZ Deluxe Plus

ab 374 Euro in der Junior Suite

3 Nächte jeweils für 2 Personen:

ab 493,50 Euro im DZ Deluxe Plus

ab 538,50 Euro in der Junior Suite





Buchbar Sie rasch für den besten Preis. Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

SPA RESORT STYRIA****S

Bad Waltersdorf 351

8271 Bad Waltersdorf



Tel.: 03333/ 31 065

Mail: reservation@sparesortstyria.com

Web: www.sparesortstyria.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.