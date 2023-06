Erholung und Wellness in Slowenien

Das Hotel Izvir liegt am grünen Kurbadpark mit der einzigartigen Quelle des Mineralwassers. Es gibt nicht viele Länder, die sich so vieler natürlicher Mineralwasserquellen rühmen können wie derjenigen von Radenci und seiner Umgebung in Slowenien. Es sind mehr als 45 Quellen bekannt. Archäologen stellten fest, dass die Quellen des hiesigen Mineralwassers bereits in der Urzeit genutzt wurden. Der Name des Hotels Izvir (zu Deutsch „Quelle") ist ein Kompliment an diese wunderschönen Gaben der Natur.

Im Hotel Izvir gibt es Zimmer für Kurbad- und andere Hotelgäste. Das Hotel bietet den vollkommenen Komfort eines Kurbades mit unmittelbarem Zugang zur Thermalwelt sowie zum Gesundheits- und Wellness-Zentrum. Verbringen Sie einen Kurzurlaub in Slowenien zum Sonderpreis.

Das Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer

Halbpension mit Feinschmecker-Frühstücks- und Abendbuffet

unbegrenztes Baden in das hauseigene Thermal- und Schwimmbad

einmal täglich Eintritt in die hauseigene Saunalandschaft

täglich Trinkkur im Salon der Gesundheit

ein Mineralbad mit CO2 pro Person (20 Min.)

eine Flasche Sekt SHR (0,75 l) im Zimmer

ein Apfelstrudel pro Person

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

23. Juni bis 3. September 2023

Preise:

239 Euro Midweek (Anreise unter der Woche)

(Anreise unter der Woche) 249 Euro Weekend (Anreise am Wochenende)

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Izvir

Zdraviliko naselje 12

9252 Radenci

Tel.: +386 2 512 2200

Mail: info@zdravilisce-radenci.si



