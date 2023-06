Zeit für Ihren Genuss: Ab in die Thermenwelt!

Eingebettet in die sanft hügelige Naturlandschaft und in unmittelbarer Nähe zu Europas vielfältigster Therme Loipersdorf empfängt Sie der Thermenhof PuchasPLUS Loipersdorf mit viel Herzlichkeit. Genießen Sie märchenhaftes Wohnvergnügen in Vollholzzimmern mit Zirbenbetten und Gesundheitsmatratzen für einen erholsam-gesunden Schlaf.

Vom „Puchas“ ist es nur ein Katzensprung zum Wellnessvergnügen in der Therme Loipersdorf. Drei Thermenwelten – „Thermenbad“, „Erlebnisbad“ und „Mein Schaffelbad“ – warten dort auf Sie – mit insgesamt 35 Becken und 20 Saunen, fünf Rutschen und einem fantastischem 23.000 m² großen Außenbereich. Darüber hinaus bietet das Steirische Thermenland ein vielfältiges Angebot an Ausflugszielen. Entdecken Sie Burgen und Schlösser und genießen Sie allerlei Köstlichkeiten in urigen Buschenschänken.

Das Angebot

Zwei oder drei Nächte im TOP Komfort-Zimmer Zirbe

All-Inklusive Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten

Begrüßungsgetränk

XXL-Badetasche pro Zimmer zum Mitnehmen

Flasche Qualitätswein

WLAN und Parkplatz

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

Reisezeiträume:

05.06. – 16.07.2023

01.10. – 26.10.2023

01.11. – 30.11.2023

Preise:

Sonntag bis Freitag:

177 Euro für 2 Übernachtungen

236 Euro für 3 Übernachtungen





für 2 Übernachtungen für 3 Übernachtungen An Wochenenden:

197 Euro für 2 Übernachtungen

256 Euro für 3 Übernachtungen

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Thermenhof PuchasPLUS Loipersdorf****

Schaufelberg 48

8380 Grieselstein

Tel.: (03326) 53310

Mail: urlaub@puchasplus.at

Web: www.puchasplus.at