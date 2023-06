Auszeit vom Alltag mit Badespaß bei jedem Wetter

Gönnen Sie sich einen einzigartigen Wellness-Urlaub im 4-Sterne-Thermenhotel PuchasPLUS in Stegersbach. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Auszeit vom Alltag und für Erholung in der wunderschönen

Naturlandschaft! Das Thermenhotel liegt sonnig und zentral, direkt am Wasser und bietet ausreichend Platz zum Relaxen und Entspannen.

Das heimelig-behagliche Landhaus-Ambiente, die herzliche Gastfreundschaft und die XXLZirbenzimmer (36 Quadratmeter ) sorgen für ein gesundes Schlaferlebnis und ein besonderes Freiheitsgefühl. Erleben Sie Thermenvergnügen auf 6.700 Quadratmeter mit 14 Pools oder pure Badefreude in den Naturbadeseen und Erlebnisfreibädern sowie fantastische Ausflugsziele und eine Vielfalt an sportlichen Angeboten. Hervorragende Restaurants und urige Buschenschenke laden zum kulinarischen Genießen und Verweilen ein.

Das Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer

All-Inklusive Frühstücksbuffet

Begrüßungsgetränk

Führung & Verkostung in der Destillerie

XXL-Badetasche und Flasche Wein am Zimmer

Täglicher Thermeneintritt inkl. Sauna (am Anreisetag ab 13 Uhr, am Abreisetag bis 15.30 Uhr)



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

Reisezeiträume:

05.06. – 16.07.2023

03.12. – 07.12.2023

10.12. – 18.12.2023

Preise:

2 Nächte um 313 Euro Midweek (Anreise unter der Woche)

(Anreise unter der Woche) 2 Nächte um 343 Euro Weekend (Anreise am Wochenende)

(Anreise am Wochenende) 3 Nächte um 462 Euro Midweek (Anreise unter der Woche)

(Anreise unter der Woche) 3 Nächte um 492 Euro Weekend (Anreise am Wochenende)

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Thermenhotel Puchas Plus****

Thermenstraße 16

7551 Stegersbach

Tel.: (03326) 53310

Mail: urlaub@puchasplus.at

www.puchasplus.at