Gesunde Auszeit im BLEIB BERG genießen

Das BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat ist ein Kraftort für ganzheitliche Gesundheit, Fasten und Detox. Für neues Bewusstsein, Regulation, Energieaufbau und modernen Wandel. Seit über 50 Jahren schlägt die Humanomed Gruppe die Brücke zwischen Mensch und Medizin. Basierend auf der langjährigen Erfahrung im Bereich Schul- und Komplementärmedizin gelang es mit BLEIB BERG ein ganzheitliches F.X. Mayr-Retreat zu schaffen, das neben klassischen Medizinleistungen auf Anwendungen der F.X. Mayr-Medizin setzt. Zudem bietet die Methode die moderne F.X. Mayr-Ernährung in vier Stufen – individuell nach ärztlicher Verordnung.



Die gesunde Auszeit lässt die Gäste in die Philosophie des F.X. Mayr-Retreats eintauchen und den Kraftort bewusst spüren. Die ganzheitliche Erholung für Körper und Geist resultiert in neuer Lebensenergie und einem neuen Selbst.





Das Angebot

Drei Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Ernährungsstufe 4

Pro Person eine Hydrojet-Massage

Inklusive BLEIB BERG Wochenprogramm (z. B. Vorträge, Workshops, Bewegungseinheiten und vieles mehr)



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

1. Juni bis 30. Juli 2023 um 445 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat

Thermenweg 28

9530 Bad Bleiberg

Tel.: (04244) 2205

Mail: kontakt@bleib-berg.com

Web: www.bleib-berg.com

