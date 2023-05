Entspannen im Defereggental

Moderne Architektur, stilvolles Ambiente und ein reichhaltiges Spa- und Wellness-Angebot machen den Urlaub im Spa Hotel Zedern Klang****s in Osttirol zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Lassen Sie sich von der beruhigenden Wirkung des Naturbaustoffes Holz verzaubern und genießen Sie die gemütlich eingerichteten, allergiefreien Zimmer und Suiten sowie das große Spa-Angebot in intim ruhiger Atmosphäre umgeben von der traumhaften Bergwelt des Defereggentals. Fern ab vom hektischen Treiben des Massentourismus finden Sie im Urlaub in Osttirol unzählige Möglichkeiten, um zur inneren Ruhe zu finden und den Sommer und Herbst in vollen Zügen zu genießen. Die Vielfalt der Ausflugsziele in der Region laden auch zum Entdecken ein: ob ein Sommerspaziergang, eine Bergwanderung, sportliche Herausforderungen oder nette Shoppingtouren.





Das Angebot

Drei Nächte im Zimmer Superior inkl. Frühstück

Pro Person ein Glas Prosecco, eine Solarium-Münze im Wert von 20 Euro und eine Rückenmassage (35 Minuten)

Eintritt in den Spa- und Wellnessbereich und das Schwimmbad sowie Nutzung des Fitnessraums



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

26. Mai bis 6. Juli und 17. September bis 25. Oktober 2023 um 497 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Spa Hotel Zedern Klang****s

Dorf 64

9961 Hopfgarten im Defereggental

Tel.: (04872) 52205

Mail: hotel@zedern-klang.com

Web: www.zedern-klang.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.