Hier radeln Sie entspannt und mit Esprit in den Frühling

Sie suchen das ideale Domizil für ihren Radurlaub? Das Hotel Sonnenhügel liegt an der Sonnenseite des Ossiacher Sees, ganz nahe am Einstieg in des Mittelkärntner Radwegs, und bietet eine gesicherte Radgarage mit Lademöglichkeit, hoteleigenen Radverleih und eine kostenlose Radkarte. Die traumhafte Lage macht das Hotel auch zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen auf die Gerlitzen Alpe und entlang des Seeufers bis hinunter zum Slow Trail im Naturschutzgebiet Ost am Ossiacher See.



Wellness-Liebhaber lädt das hoteleigene Strandbad zum Schwimmen im Ossiacher See oder Relaxen am solarbeheizten Swimmingpool im Ferienpark vom Sonnenhügel ein. Indoor-Wellness mit Saunen und Relax-Terrassen ist ebenfalls inkludiert.

Das Angebot

Drei Nächte im Familienappartement mit Halbpension+ (Frühstücksbuffet, abends Menüwahl, Vorspeisen, Suppen-, Salat- und Dessertbuffet; inkl. Getränke)

Wellness-Bereich mit diversen Saunen, Relaxroom, Ruheoasen

Fahrräder für zwei Tage nach Verfügbarkeit

Erlebniscard der Region für die Zeit des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.



Reisezeitraum & Preis:

1. Mai bis 11. Juni und 4. bis 31. Oktober 2023.

Drei Nächte um 398 Euro für zwei Personen.

50% Ermäßigung für Kinder bis 14 Jahren.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Sonnenhügel

Dorfstraße 12

9520 Sattendorf

Tel.: (04248) 23 110

Mail: hotel@sonnenhuegel.com

Web: www.sonnenhuegel.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.