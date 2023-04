Genusstage in den schönen Nockbergen

So schön kann Urlaub sein: Sie wohnen auf rund 1.000 Metern Seehöhe in einem geräumigen und stilvollen Doppelzimmer Superior mit Balkon und mit traumhafter Aussicht auf die wunderschöne Landschaft der Nockberge. In der Nock-Spa-Wellnesslandschaft laden Whirlpool, die Panoramasaunen und Dampfgrotte sowie diverse Ruheräumlichkeiten zur entspannten Erholung ein.

Das Angebot

Drei Nächte im DZ Superior mit Balkon inkl. Frühstücksbuffet, Mittagssuppe, mehrgängiges Abendmenü oder Themen-Buffet

Einmal abends Gourmet-Nock-Menü

Early Check-in oder Late Check-out jeweils inklusive Mittagssnack

Eine Flasche Champagner an der Bar

Benutzung von Nock-Spa und Nock-Sport

KärntenCard für die Zeit des Aufenthalts inklusive Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen & über 100 Ausflugszielen





Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.





Reisezeitraum & Preise:

26. Mai bis 1. Juli und

10. September bis 5. November 2023

3 Nächte um 493 Euro für zwei Personen.

2. bis 15. Juli und

3. bis 10. September 2023

3 Nächte um 528 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel NockResort

Maibrunnenweg 27

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 81 86

Mail: hotel@nockresort.at

Web: www.nockresort.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.