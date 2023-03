Traumhafte Tage mit Seeblick



Das ideale Angebot für Ihren Wellness-Frühling. Ein Erholungsrefugium auf 100.000 m² direkt am Faaker See. Die Karnerhof Seemotionen-Spalandschaft: Traumhafte, lichtdurchflutete neue Wohlfühlbereiche mit Seeblick, Seeblick, Seeblick. Panorama-Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Cool Walk, Außenbereich mit Abkühl-Dusche und Ruhezone für Erwachsene. Großzügige Ruhebereiche mit Spa-Betten, Kuschelgrotten und Infrarotliegen. Ein Sport- und Yogaraum für ein einmaliges, ganzjähriges Bewegungserlebnis. Ein beheizter Außen-Infinitypool mit Inneneinstieg. Ein Außen-Sprudelbecken mit Whirlliegen.



Altbewährt und doch zauberhaft: Innenpool und Innen-Whirlpool, Ruheraum mit Wasserbetten, Familiensauna, Tepidarium, Fitnessraum und die romantische Seesauna mit dem Faaker See als Tauchbecken. Traumhafte Wellnesstage mit Seeblick erwarten Sie im Hotel Karnerhof.





Das Angebot

Drei Nächte im Comfort Zimmer inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack

Begrüßungsgetränk

Pro Person eine Vinoble Detox Körperpackung in der Soft Pack Liege (30 Minuten)

Benützung der Wellnesslandschaft mit Panorama-Infinitypool, Ausßenwhirlpool, Erwachsenen-Saunalandschft mit Dampfbad, Panoramasauna, Biosauna und Cool Walk, großzügiger Ruhebereich mit Infrarotliegen, Innenpool und Innen-Whirlpool

Benützung des Fitnessraums und Teilnahme am Bewegunsprogramm im neuen Raum Seefit

Bademäntel, Strand- und Saunatücher für den Aufenthalt

Kostenloser Fahrradverleih



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

Buchen Sie rasch für den günstigsten Preis!



30. März bis 30. April & 5. November bis 23. Dezember 2023:

3 Nächte ab 570 Euro für zwei Personen.



30. April bis 18. Mai & 8. bis 25. Oktober 2023:

3 Nächte ab 615 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Karnerhof****s

Karnerhofweg 10

9580 Egg am Faaker See



Tel.: 04254 2188

Mail: hotel@karnerhof.com

Web: www.karnerhof.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.