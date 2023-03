Frühling direkt am Wörthersee

Direkt am Wörthersee erwartet Sie das vielfach ausgezeichnete SeeRessort Barry Memle. Die ideale Lage am See in Velden und der kleine aber feine Wellnessbereich sowie das Frühstücksbuffet im neuen

großen Wintergarten mit 1-A-Seeblick heißen Sie herzlich willkommen! Der 7000 Quadratmeter große Seepark garantiert größtmöglichen Freiraum. Für Ihr Wörthersee-Komplett-Erlebnis ist die Wörthersee-Plus-Card mit zahlreichen Vergünstigungen rund um den See für Sie inklusive.

Die frisch renovierten Zimmer, Apartments und Chalets (teilweise mit Seeblick) sind bereit für Ihren Besuch (auch Barrierefrei erreichbar). E-Auto Ladestation, kostenlose Parkplätze direkt am SeeResort, Garage auch für Fahrräder!

Neu: BARRYs Trekkingbikes. Wir freuen uns auf Sie und heißen Sie herzlich bei uns im See-Ressort willkommen.

Das Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer oder Appartement mit Balkon

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Eine Flasche Sekt als Willkommensgeschenk

Ermäßigter Casinoeintritt

Tretboot-Rundfahrten

Barry-Memle "Aquaworld" mit Freiluft-Aquapark, Hallenbad, Sauna, Infrarot, Fitness, Räder, Boote, Rikscha, Fitnessecke

Bademantel und Saunatuch

Parkplatz

Wörthersee Plus Card

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise:

15. März bis 15. Mai 2023

24. September bis 19. November 2023

2 Nächte um 199 Euro (So bis Fr)

2 Nächte um 219 Euro (Fr bis So)

Jeweils für zwei Personen.

Verlängerungsnacht: 99 Euro zu zweit/Nacht.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

SeeResort Barry Memle

Klagenfurter Straße 26

9220 Velden am Wörthersee

Tel.: (0664) 14 42 835

Mail: info@barry.at

Web: www.barry.at