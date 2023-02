Urlaub im Süden der Steiermark

Schwimmen und saunieren, Rad fahren, walken, wandern: Die Lage des familiären Drei-Stern-Hotels Birkenhof in Bad Radkersburg erfüllt alle Urlaubswünsche und lässt jeden Tag zum Wohlfühltag werden.

Der Tag beginnt mit einem Genuss-Frühstücksbuffet und endet bei einem guten Glas Wein im nahe gelegenen Buschenschank. Was dazwischen ist, bestimmen Lust und Laune. Nur 300 Meter entfernt eröffnet sich den Hotelgästen die Parktherme Bad Radkersburg bei ermäßigtem Tageseintritt und schon eine Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit (8 Uhr). Erlebnisse am Murradweg, in der Altstadt von Bad Radkersburg, in den Murauen, bei Weingütern und Buschenschanken bereichern jeden Aufenthalt.

Das Angebot

Zwei, drei oder vier Nächte im DZ mit Frühstück, Frühstück am Anreisetag nach Vorreservierung

Badetasche mit Leihbademantel für den Aufenthalt

10% Rabatt auf die Tageskarte für die Therme Bad Radkersburg

Eine Flasche Wein pro Zimmer zum Mitnehmen

3 Tage Leihfahrrad und Leih-Nordic-Walking-Stöcke (Vorreservierung)

Kaffee und Kuchen im Hotelcafé (täglich von 11 bis 14 Uhr)

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

1. Februar bis 26. Mai 2023 (ausgenommen Feiertage und verlängerte WE):

2 Nächte um 239 Euro

3 Nächte um 309 Euro

4 Nächte um 389 Euro

Jeweils für zwei Personen

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Birkenhof*** Hotel Garni

Thermenstraße 8

8490 Bad Radkersburg

Tel.: (03476) 2461

Mail: info@birkenhof-radkersburg.at

Web: www.birkenhof-radkersburg.at