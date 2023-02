Begeben Sie sich schwerelos in höhere Sphären

Ihr Traum war es schon immer, einmal mit einem Heißluftballon zu fahren? Im Ballonhotel Thaller, mitten im oststeirischen Apfelland, geht dieser Wunsch in Erfüllung. Für Erholungsuchende und Abenteuerlustige ist das familiär geführte Vier-Sterne-Hotel der ideale Ort, um abzuschalten oder abzuheben.



Im großzügig dimensionierten Wellnessbereich kann man die Hektik des Alltags ganz einfach hinter sich lassen. Wer hingegen hoch hinaus möchte, steigt in den Ballonkorb und schwebt scheinbar schwerelos in die Lüfte. Genießen Sie das faszinierende Erlebnis, die Region aus der Vogelperspektive kennenzulernen.



Das einzige Ballonhotel Österreichs krönt Ihre Ballonfahrt mit einer Ballonfahrertaufe samt Urkundenverleihung. Und weil frische Luft hungrig macht, können Sie sich im Hotelrestaurant kulinarisch mit Spezialitäten aus der Region verwöhnen lassen.

Das Angebot

Drei Nächte im Doppelzimmer "Kulmblick" inkl. Halbpension

Eine Ballonfahrt über dem oststeirischen Hügelland mit Ballonfahrertaufe mit Sekt und Urkundenverleihung

Gratis-Nutzung der Hoteleinrichtungen: Wellnessbereich, Fahrradverleih.



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preis:

2. März bis 6. April und 11. April bis 5. Mai 2023 um 508 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Ballonhotel Thaller

Hofkirchen 51, 8224 Kaindorf



Tel.: (0 33 34) 22 62

Mail: office@ballonhotel.at

Web: www.ballonhotel.at