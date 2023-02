Urlaubstage wie aus dem Märchenbuch

Kaum sonst wo lässt sich so viel Schönes entdecken wie im „De Merin Boutique Hotel Straden“. Ein wunderbarer Ort, um sich zu Tagträumereien hinreißen und vom französischen Schöngeist inspirieren zu lassen.



Dreizehn Suiten entführen die Gäste in eine andere Welt. Hinter altehrwürdigen Türstöcken stößt man auf einen originellen Bildband hier, da auf einen antiken Sekretär. Dort wiederum zieht ein exklusives Gemälde die Blicke magisch an. Zum Frühstück wartet ein Tischlein-deck-dich in Form eines extravaganten Etagerenfrühstücks. Im Anschluss lädt das idyllisch gelegene Straden zu einem Spaziergang durch die umliegenden Weinberge ein.





Das Angebot

2 oder 3 Nächte in einer exklusiven Suite Catégorie No. 1

Frühstück auf Etageren

1 Flasche Qualitätswein

GenussCard für die Dauer des Aufenthalts

Nordic-Walking-Stöcke-Verleih kostenfrei, E-Bike-Verleih gegen Gebühr

Sauna & Dampfbad im Haus

Bademäntel und Badetücher für die Dauer des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

1. März bis 30. April & 16. Oktober bis 17. Dezember 2023.

Sonntag bis Donnerstag:

Zwei Nächte um 252 Euro

Drei Nächte um 371 Euro



Donnerstag bis Samstag:

Zwei Nächte um 262 Euro

Drei Nächte um 286 Euro



Jeweils für zwei Personen (exklusive Tourismusabgabe).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

De Merin Boutique Hotel Straden

Straden 3-4

8345 Straden

Tel.: 03473 722 99

Mail: info@hotel-demerin.at

Web: www.hotel-demerin.at