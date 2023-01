Eleganz, Natur und Wellness im Boutique Hotel Dobrna****

Das im Jahr 1862 erbaute Gebäude beherbergte durch Jahrzehnte hindurch namhafte Herrschaften, die von weit her in den Kurort Dobrna anreisten. Im Juli 2020 öffnete es erneut seine Türen, renoviert zu einem Vier-Sterne-Hotel, das Wohnkomfort in 13 Superior, Deluxe und Premium Zimmern, mit Frühstücksraum »Boutique Bar« und Zimmerservice bietet.

Die Gäste des Boutique Hotel Dobrna können Ihr Frühstück in der Boutique Breakfast Bar, die eine große Auswahl an Speisen bietet, genießen. Die Hotelrezeption, der Wellnessbereich mit Schwimmbädern, Saunen, Massagen und Schönheitsbehandlungen sowie das medizinische Zentrum befinden sich im nahe gelegenen Hotel Vita. Zur Erkundung der Umgebung stehen ECO-Elektroautos vor dem Hotel Vita zur Verfügung. Zur kulinarischen Verwöhnung mit einem 2- bis 5-Gang-Menü oder einem A-la-carte-Angebot laden wir Sie ins Restaurant und Café Vita ein.

Das Angebot

2 Nächte im Superior Doppelzimmer

Halbpension

Frühstück im Frühstücksraum in der Boutique Bar

4-Gänge-Menu Abendessen im à la carte Restaurant »Kamin«

Eintritt ins Arbora SPA (Sauna, Jacuzzi, Relax-Bereich)

Bademöglichkeit im Thermalbecken im Hotel Vita

kostenloser Parkplatz

im Arbora SPA Getränke, Snacks und Obst inklusive

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

ab sofort bis 30. April 2023

Zwei Nächte inkl. Halbpension um 190 Euro für zwei Personen exkl. Nächtigungs- und Kurabgabe.

Boutique Hotel Dobrna****

Dobrna 50

3204 Dobrna, Slovenija

Tel.: 00386 3 78 08 110

Mail: info@terme-dobrna.si

Web: www.terme-dobrna.si