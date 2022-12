Wintermärchen im Hotel Kolmhof****

Bad Kleinkirchheim ist in der kalten Jahreszeit ein Urlaubsparadies: Von den verschneiten Hängen der Nockberge bis hin zu Entspannung und Wellness bei einem genüsslichen Thermenbesuch bleiben keine Wünsche offen. Die 100 Pistenkilometer der Skiregion sorgen für Wintersportvergnügen. Mit dem Hotel Kolmhof haben Sie die richtige Wahl getroffen! Das Hotel liegt zentral aber ruhig auf 1050 m, gegenüber der Therme St. Kathrein und direkt an der Piste. Es verbindet alpine Wellness mit unvergesslichen Bergerlebnissen. Lassen Sie sich in die Welt der 1000 m² großen Wellnessoase mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Whirlpool, Saunawelt und einem umfangreichen Massageangeboten entführen!

Das Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer „Kärnten“ inkl. Halbpension

Gratis dazu gibt es pro Person eine Teilmassage sowie

je ein 2 Stunden Eintritt in die Therme St. Kathrein

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise:

8. Dezember 2022 bis 2. April 2023

3 Nächte um 345 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Kolmhof****

Familie Lienert

Dorfstraße 26

A-9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 216

Mail: hotel@kolmhof.at

Web: www.kolmhof.at