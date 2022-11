Besonderes Wellnesserlebnis zu Zweit

Prekmurje hat etwas, das schwer in Worte zu fassen ist. Es hat etwas, das man sehen, hören, fühlen und kosten muss. Und gerade dieser Reichtum an Sinnen und Gefühlen ist der Leitfaden für das Hotel Livada Prestige, das einzige 5-Sterne-Hotel von Prekmurje in Slowenien. Das elegante Hotel mit angenehmer Atmosphäre führt Sie mit seiner besonderen Ausstrahlung durch die Gefühle von Prekmurje. Zum Auftakt erwartet Sie direkt auf Ihrem Hotelzimmer eine Badewanne mit dem berühmten schwarzen Thermomineralwasser. Bei einem Blick durch Ihr Zimmerfenster können Sie die endlosen Weiten der Auen von Prekmurje

bewundern. Das Hotel verfügt auch über einen ruhigen Badebereich für Hotelgäste.

Das Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer

Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)

unbegrenzte Benutzung der Hotelschwimmbäder (auch am Abreisetag)

unbegrenzte Benutzung des Schwimmbadkomplexes Terme 3000

Nutzung der Whirlpool-Badewanne mit Thermomineralwasser im Hotelzimmer

freier Eintritt in die hoteleigene Saunawelt mit 6 verschiedenen Saunen und Fitness Studio

Bademantel im Zimmer und Badetücher im Hotelbad

kostenloser WLAN in Zimmer

kostenloser Parkplatz (Garage gegen Gebühr)

Gutschein für die Besichtigung der ländliche Schokoladenmanufaktur Passero

Zusätzliche 3. Nacht / Halbpension für 2 Personen: 150,00 € (So.-Fr.) / 160,00 € (Fr.-So.) (ohne zusätzliche Leistungen)

Die Belegung der Zimmer: am Anreisetag ab 14.00 Uhr und am Abreisetag bis 11.00 Uhr

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

3. - 23. Dezember 2022 und 2. Jänner - 26. Februar 2023

Anreise Sonntag bis Freitag :

Zwei Nächte um 299 Euro





: Zwei Nächte um Anreise Freitag bis Sonntag:

Zwei Nächte um 319 Euro

Die Preise sind exkl. Orts-Taxe und Anmeldegebühr! Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Livada Prestige*****

SI-9226 Moravske Toplice – Slovenia

Tel.: +386 2 512 2200

E-Mail: info@terme3000.si

www.sava-hotels-resorts.com/de/terme-3000