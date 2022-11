Neueröffnung im Thermen- & Vulkanland

Die Gastgeber im Landhaus Bad Gleichenberg möchten ihr Zuhause mit Ihnen teilen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die entzückende Hügellandschaft der Südoststeiermark, gelegen an unzähligen geschichtsträchtigen Orten, Burgen und Schlössern, Thermen und Seen sowie malerischen Weinbergen, an denen sich das Auge kaum satt sehen kann. Das Landhaus Bad Gleichenberg lädt ein, in liebevoll und individuell eingerichteten Ferienwohnungen zu entspannen, genießen und einfach mal abzuschalten: Früh morgens bereits rauf aufs (E-)Bike und die Gegend erkunden oder gemütlich ausschlafen und das regionale Frühstück genießen. Den Tag mit einem Glas steirischen Wein ausklingen lassen oder die zahlreichen Kulinarik Angebote rundum erleben.



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise

Ab 1. November bis 20. Februar 2023 (ausgenommen 24. Dezember 2022 bis 2. Jänner 2023)

2 Nächte inkl. Frühstück in der Ferienwohnung (Kategorie Superior) um 160 Euro (exklusive Endreinigung um 35 Euro)

(exklusive Endreinigung um 35 Euro) Jeweils für zwei Personen



Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Landhaus Bad Gleichenberg

Bernreither Straße 55

8344 Bad Gleichenberg



Tel.: 0664 41 75 677

Mail: styria@styria-aparthotel.at

Web: www.landhaus-badgleichenberg.at