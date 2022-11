Ferien direkt am Kurpark in Bad Gleichenberg

Entdecken Sie Bad Gleichenberg bei einem Kurzurlaub zum Vorteilspreis. Die modern eingerichteten Apartments mit großzügig angelegten Balkonen laden zum Entspannen und Verweilen ein. Ferien am Kurpark ist Ihr idealer Erholungsort, für Kurzurlaube und Langzeitaufenthalte direkt am energiereichen Kurpark. In jedem Apartment befindet sich eine voll ausgestattete Küche sowie eine Nespresso-Kaffeemaschine. Ihr Vierbeiner möchte unbedingt mit in den Urlaub? In den Apartments sind Hunde herzlich willkommen (gegen Gebühr). Egal, ob ein Besuch in der Therme der Ruhe, eine ausgiebige Radtour durch das Thermen- und Vulkanland oder einfach die Seele baumeln lassen. Bad Gleichenberg ist der ideale Platz für Ihre ganzheitliche Erholung.



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise

Ab 1. November bis 20. Februar 2023 (ausgenommen 24. Dezember 2022 bis 2. Jänner 2023)

2 Nächte um 112 Euro (exkl. Endreinigung sowie Nächtigungs- und Kurabgabe)

(exkl. Endreinigung sowie Nächtigungs- und Kurabgabe) Jeweils für zwei Personen



Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Ferien am Kurpark

Kaiser Franz Josef Straße 1

8344 Bad Gleichenberg



Tel.: 0664 24 34 626

Mail: styria@styria-aparthotel.at

Web: www.ferienamkurpark.com