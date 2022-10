Exklusive Erhohlung



In Eltendorf, in der Region Südburgenland, befinden sich die zwei erst kürzlich renovierten Kellerstöckl der Familie Wiener. Top ausgestattet und mit viel Liebe zum Detail findet man hier Abseits des Trubels Ruhe und Erholung. Bei der Ausstattung wurde viel Wert auf Qualität und heimeliges Flair gelegt.



Beide Kellerstöckl verfügen über eine voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühlschrank. Das 11er-Kellerstöckl verfügt sogar über einen eigenen Spa-Bereich mit Whirlpool und Infrarotkabine für entspannte Stunden. Dort finden zwei bis vier Personen in 2 Schlafzimmern und 2 Bädern Platz. Das 13er-Kellerstöckl bietet Platz für zwei Personen in einem Schlafzimmer.

Das Angebot

Zwei Nächte im 11er- (158 m² für 2-4 Personen) oder im 13er-Kellerstöckl (98 m² für 2 Personen)

1 Flasche Uhudler Frizzante zur Begrüßung pro Paar

Beide Kellerstöckl auf Basis Selbstversorger mit voll ausgestatteter Küche

Endreinigung und Wäschepaket im Preis inkludiert

Parkplatz vorhanden



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum:

17.10. bis 23.12.2022 & 2.1. bis 6.2.2023.

Preis:

11er-Kellerstöckl:

2 Nächte für 2 Personen um 291 Euro

2 Nächte für 4 Personen um 582 Euro

13-Kellerstöckl:

2 Nächte für 2 Personen um 171 Euro

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Kellerstöckl Wiener

Uhudlerviertel 11, 7562 Eltendorf



Tel.: 0664 306 99 06

Mail: office@wiener-kellerstoeckl.at

Web: www.weinbau-wiener.at