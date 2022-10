Wellnesstage mit Seeblick



Das ideale Angebot für Ihren Wellness-Herbst. Das Hotel Karnerhof ist ein Erholungsrefugium auf 100.000 m² direkt am Faaker See. Die Karnerhof Seemotion-Spalandschaft: Traumhafte, lichtdurchflutete neue Wohlfühlbereiche mit Seeblick. Panorama-Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Cool Walk, Außenbereich mit Abkühl-Dusche und Ruhezone für Erwachsene. Großzügige Ruhebereiche mit Spa-Betten, Kuschelgrotten und Infrarotliegen. Ein Sport- und Yogaraum für ein einmaliges, ganzjähriges Bewegungserlebnis. Ein beheizter Außen-Infinitypool mit Inneneinstieg. Ein Außen-Sprudelbecken mit Whirlliegen. Altbewährt und doch zauberhaft: Innenpool und Innen-Whirlpool, Ruheraum mit Wasserbetten, Familiensauna, Tepidarium, Fitnessraum und die romantische Seesauna mit dem Faaker See als Tauchbecken.

Das Angebot

Drei Nächte im Comfort Zimmer inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack

Begrüßungsgetränk

Pro Person eine Serail-Wohlfühlbehandlung mit wohltuenden Pflegestoffen in der Karnerhof-Spa

Benützung der Wellnesslandschaft mit Panorama-Infinitypool, Ausßenwhirlpool, Erwachsenen-Saunalandschft mit Dampfbad, Panoramasauna, Biosauna und Cool Walk, großzügiger Ruhebereich mit Infrarotliegen, Innenpool und Innen-Whirlpool

Benützung des Fitnessraums und Teilnahme am Bewegunsprogramm im neuen Raum Seefit

Bademäntel, Strand- und Saunatücher für den Aufenthalt

Kostenloser Fahrradverleih



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preis:

Buchen Sie rasch für den günstigsten Preis!

9. bis 25 Oktober 2022: 3 Nächte ab 576 Euro für zwei Personen.

5. November bis 23. Dezember 2022: 3 Nächte ab 547 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Karnerhof****s

Karnerhofweg 10

9580 Egg am Faaker See



Tel.: 04254 2188

Mail: hotel@karnerhof.com

Web: www.karnerhof.com