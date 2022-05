Très chic.

Très Straden.

Nennen Sie es ein Refugium, nennen Sie es ein Kunsthotel. Ein Suitehotel – vielleicht auch ein Bed & Breakfast. Mit allem liegen Sie irgendwie richtig. Die Betreiber selbst nennen es Boutique Hotel; weil man hier so viel Schönes entdeckt, sich zur Tagträumerei hinreißen und vom französischen Schöngeist inspirieren lassen darf. Weil man in jedem Flur, in jedem Raum in der Geschichte schmökern und sich in Details verlieren kann.



Details mit Stil und Eleganz finden sich auch in jeder der 13 liebevoll eingerichteten Suiten. Hier ein origineller Gedichtband, da ein exklusives Gemälde, dort ein antiker Sekretär... Jede Suite ist anders und erzählt ihre eigene Geschichte. Alles außer gewöhnlich ist auch das Frühstück, das Ihnen von 7:30 bis 11 Uhr auf exklusiven Etageren serviert wird – dabei können Sie aus drei genussvollen Varianten auswählen. Der perfekte Start in den Tag!

Das Angebot

2 Nächte in einer exklusiven Suite Catégorie No. 1

Frühstück auf Etageren bis 11 Uhr

1 Flasche Qualitätswein vom Weingut Fassold

GenussCard für die Dauer des Aufenthalts

Nordic-Walking-Stöcke-Verleih kostenfrei, E-Bike-Verleih gegen Gebühr

Sauna & Dampfbad im Haus

Bademäntel und Badetücher für die Dauer des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

16. Mai bis 31. August 2022.

Anreise Sonntag bis Donnerstag:

Zwei Nächte um 250 Euro

Anreise Donnerstag bis Sonntag:

Zwei Nächte um 260 Euro

Jeweils für zwei Personen (exklusive 1,50 Euro pro Person/Nacht Tourismusabgabe).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

De Merin - Boutique Hotel Straden

Straden 3-4

8345 Straden

Tel.: 03473 722 99

Mail: info@hotel-demerin.at

Web: www.hotel-demerin.at