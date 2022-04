Aktiv sein im Einklang mit der Natur

Am Salzstiegl auf 1320m Seehöhe befindet sich der familiär geführte Gasthof Moasterhaus. Mitten im beliebten Wander- und Erlebnisgebiet wartet auch von Mai bis Oktober täglich Action pur. So geht es zum Beispiel im spektakulär angelegten Trialpark um Geschicklichkeit im Überwinden naturnaher Hindernisse. Oder haben Sie schon einmal Bogenschießen probiert? Den jüngeren Gästen stehen ein Kletterturm oder das beliebte Bungee-Trampolin zur Verfügung. Bei Schlechtwetter ist auch Indoor für Kurzweile gesorgt: Seminarräume, die urige Hüttenatmosphäre in der Almstube mit Bühne, Kegelbahnen, Billard und die Boulderhalle lassen keine Langeweile aufkommen. Ein Tag wird für all diese Abenteuer nicht genug sein und Sie werden ihn in der Moasterhaus-Almstube bei Schmankerln aus der Region mit einem gepflegten Getränkeangebot ausklingen lassen.

Das Angebot

4 Nächte mit Frühstücksbuffet

À-la-carte-Restaurant täglich geöffnet

Gratis-Parkplatz

Schönes Doppelzimmer mit Dusche/WC und Sat-TV

Geführte Almkräuter-Wanderung mit Jause montags und freitags

Sauna und Dampfbad

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

1. Mai bis 30. Juni 2022:

4 Nächte um 275 Euro

Jeweils für zwei Personen

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.



Salzstiegl Tourismus GmbH

Hirschegg 241

8584 Hirschegg

Tel.: (03141) 2160

Mail: info@salzstiegl.at

Web: www.salzstiegl.at