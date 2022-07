Mitten im Herzen der Seen und der Bergwelt

Ruhe und Entspannung, unberührte Natur, abwechslungsreiche

Landschaften, gesunde Luft, klares Wasser sowie ein umfassendes Wellnessangebot (u. a. Swimmingpool, Fitnessraum, Finnische Sauna) und kulinarische Spezialitäten aus der Region: Das alles bietet das Apart Hotel Legendär im Herzen der Kärntner Seen- und Bergwelt. Der Ossiacher See und seine Umgebung sind ideal zum Innehalten und Zur-Ruhe-Kommen. Aber auch für Sportbegeisterte gibt’s hier mit Yoga, Golf (die Golfanlage Moosburg bei Pörtschach), Nordic Walking und Wandern zahlreiche Möglichkeiten.





Das Angebot

Zwei oder drei Nächte im Appartement mit Seeblick

Täglich einzigartiges Frühstückserlebnis im neu konzipierten Hofladen/Schauküche

Benützung des Spa- & Wellnessbereiches und des Sauna-Pavillons direkt am See



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

12.4. bis 15.6.2022

18.9. bis 1.11.2022

2 Nächte um 220 Euro

3 Nächte um 330 Euro

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Apart Hotel Legendär

Uferweg 47

9552 Steindorf am Ossiacher See

Tel.: (04243) 45 664

Mail: office@aparthotel-legendaer.com

Web: www.aparthotel-legendaer.com