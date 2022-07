Urlaub mit Ausblick

Das Seehotel Ressmann liegt direkt am Faaker See, einem der schönsten Plätze Kärntens. Allein der Blick auf den Mittagskogel und die Karawanken ist unbeschreiblich. Seine Lage macht das Haus aber auch zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und für Abschläge auf den Golfplätzen der Alpe- Adria-Tour. Vor allem in kulinarischer Hinsicht setzt man nur auf das Allerbeste: Kärntner Laxn oder Reinanke, Kärntner Kasnudeln oder Ritschert, je nach Jahreszeit Lavanttaler Spargel oder Eierschwammerl – regional, mediterran, frisch und auch modern interpretiert.

Das Angebot

Drei Nächte im Doppelzimmer mit Seeblick inkl. Halbpension sowie Nachmittagskuchen und Kaffee

Pro Person ein Cocktail an der Hotelbar

Benutzung von Saune, Sole-Dampfbad und Infrarotkabine

Bademantel und Saunakorb mit Badetuch während des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Info: es sind nur noch vereinzelt freie Termine zur Verfügung. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Hotel.

30. April bis 2. Juni und

18. bis 30. September 2022 um 331 Euro.

3. bis 11. Juni und

11. bis 17. September 2022 um 367 Euro.

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Seehotel Ressmann

Strandbadstraße 69

9580 Drobollach am Faaker See

Tel.: (04254) 2210

Mail: info@seehotel-ressmann.at

Web: www.seehotel-ressmann.at