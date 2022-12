Entdecken Sie das Welterbe Hallstatt!

Hallstatt im Winter. Das ist ganz etwas Besonderes. Die Sonne hat sich um diese Jahreszeit hinter die mächtigen Felsenberge rund um den Hallstättersee zurückgezogen, was im Ort eine malerisch-winterliche Stimmung erzeugt. Doch nicht nur punkto Optik ist Hallstatt einen Besuch im Winter wert: Denn auch Erlebnishungrige kommen hier auf ihre Kosten. Mit dem im Paket inkludierten Erlebnisticket können sie entweder die Pisten in den Skigebieten Dachstein West oder Dachstein Krippenstein (mit 11- Kilometer-Abfahrt) unsicher machen, auf Schneeschuhen den Krippenstein und die Aussichtsplattform "5 Fingers“ erklimmen oder einfach in der Eurotherme Bad Ischl oder im Narzissenbad Bad Aussee relaxen. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und erholen Sie sich im Herzen des UNESCO-Weltkulturerbe-Ortes Hallstatt, im geschichtsträchtigen Heritage. Hotel Hallstatt.





Das Angebot

Zwei Nächte inkl. Halbpension

Pro Person ein Erlebnisticket (Tagesskipass, Schneeschuhticket oder Tageseintritt in die Therme Bad Ischl oder Narzissenbad Bad Aussee)

Kostenlose Nutzung des Ski- und Thermenbusses (ca. 7 Gehminuten vom Hotel), Giebelsauna und Infrarotkabine



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise:

2. Jänner bis 2. April 2023.

Deluxe-Doppelzimmer um 348 Euro

Superior-Doppelzimmer um 378 Euro

Junior-Suite um 478 Euro

Jeweils zwei Nächte für zwei Personen.



Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Heritage.Hotel Hallstatt

Landungsplatz 101

4830 Hallstatt

Tel.: (06134) 20 036

Mail: info@hotel-hallstatt.com

Web: www.hotel-hallstatt.com