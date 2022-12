Wellnessoase in den Dolomiten

Noch bis in den Spätherbst hinein frönten im Dolomitengolf Resort die Golfer ihrer Leidenschaft. Doch im Winter verschwindet der Rasen unter einer weißen Schneedecke und der Golfplatz verwandelt sich in ein Langlaufparadies mit 20 Kilometern Loipe. Aber auch für Alpinskifahrer finden sich in den Lienzer Dolomiten hervorragende Möglichkeiten.

Zurück von Piste und Loipe stehen alle Vorzeichen auf Genuss und Entspannung: Die geschmackvoll gestaltete Wellness-, Spa- und Fitnesswelt des „Dolomitengolf Hotel & Spa“ (auf über 1500 m²) sucht in Osttirol ihresgleichen. Und am Abend kreiert das Küchenteam unter der Leitung von Johannes Wendelin für Sie ein raffiniertes Gourmet-Wahlmenü.





Das Angebot

Vier Nächte im Wellness-Luxusdoppelzimmer inkl. Verwöhn-Halbpension

Begrüßungscocktail

Eine Flasche Wein und ein Obstkorb am Zimmer

Pro Person: eine Rückenintensivbehandlung (30 Min.), Therapieeinheit auf der 3D Schwingungs-Platte (20 Min), eine Fuß- & Beinmassage (25 Min), ein Heubad–Haslauer Softpackliege (20 Min), einmal Vital Bewegungsprogramm und eine Handcreme als Geschenk

Benutzung des Wellness-Bereichs auf über 1.500 m² uvm.



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.



Reisezeitraum & Preis:



6. Jänner bis 26. Februar 2023 um 780 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Dolomitengolf Hotel & Spa*****S

Am Golfplatz 1

9906 Lavant

Tel.: 04852 611 22

Mail: info@hotel-dolomitengolf.com

Web: www.hotel-dolomitengolf.com





