Auftanken im Südburgenland

Pannonische Romantik und das entschleunigte Lebensgefühl des Südburgenlands – dafür steht der Schwabenhof in Hagensdorf bei Heiligenbrunn. Der traditionelle Familienbetrieb ist das Radfahrerhotel im Südburgenland. Die Zimmer wurden 2022 zum Teil renoviert und modernisiert. Der Stil ist geradlinig und freundlich, die Farbgebung harmonisch und in jeder Zimmerkategorie individuell. In den neuen Zimmern sorgen künstlerische Details für ein besonderes Ambiente und das gewisse Etwas.





Das Angebot

Zwei Nächte inkl. Frühstück im gewählten Doppelzimmer

1x Fondueabend inkl. Beilagen, Fleisch, Soßen, Salat und Dessert

1x nachmittags Kaffee & Kuchen

ein Besuch beim Weingut Grosz mit Besichtigung und Weinprobe (Eigenanreise)

1 Flasche Wein als Heimreisegeschenk

Burgendland BonusCard für die Dauer des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

3. November bis 11. Dezember 2022 und 17. März bis 28. Mai 2023.



Doppelzimmer "Isabella": So-Do um 185 Euro, Do-So um 193 Euro

Doppelzimmer "Uhudler": So-Do um 217 Euro, Do-So um 227 Euro

Jeweils für zwei Nächte und zwei Personen exkl. Tourismusabgabe.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Landhotel Schwabenhof

7522 Hagensdorf 22

Tel.: (0 33 24) 73 33

Mail: hotel@schwabenhof.at

Web: www.schwabenhof.at