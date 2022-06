Einfach pudelwohl fühlen

Das familiär geführte Hotel Aloisia befindet sich in Mariapfarr, eingebettet in herrliche Berge und Wälder. Dort ist der ideale Platz, um sich zu entspannen, zu wandern, mit dem Rad die Gegend zu erkunden oder einen der 60 Bergseen zu bewundern. Das Hotel zählt zu den besten barrierefreien Betrieben in Österreich. Und dort fühlen sich nicht nur Zwei-, sondern auch Vierbeiner pudelwohl. So wartet auf Fellnasen ein vier Meter langer Hundepool mit begrüntem Tunnel, Schmetterlingsecke und mehr. Herrchen und Frauchen dürfen sich über eine neu gestaltete 1800 m² große Außenanlage mit Schwimmbecken, Sonnenliegewiese

und großem Spielbereich freuen.

Ab 24. Juni gibt es auch eine neue Zimmerkategorie: denn die Panoramazimmer werden durch eine Balkonverglasung noch größer und entspannender.

Das Angebot

Drei Nächte inkl. Frühstücksbuffet

Kaffee und Kuchen am Nachmittag

Außenschwimmbad mit Sonnenliegewiese

Hundepool

Großer Gartenbereich

Lungau Card mit Gratis-Eintritten und Vergünstigungen

WLAN

Parkplatz

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise:

3 Nächte für zwei Personen

24.06. – 28.08.2022

Doppelzimmer Standard: 180 €

Doppelzimmer Balkon: 195 €

Doppelzimmer Panorama: 210 €

28.08. – 02.10.2022

Doppelzimmer Standard: 165 €

Doppelzimmer Balkon: 180 €

Doppelzimmer Panorama: 195 €

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Aloisia

Bruckdorf 68

5571 Mariapfarr

Tel.: 0 (3680) 400-50

Mail: info@hotelaloisia.at

Web: www.hotelaloisia.at