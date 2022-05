Auf die Berg bin i gern

Der Blick auf den Horizont, unter einem breiten sich die flachen Täler aus, ringsum bilden die Gipfel der fernen Berge einen Kranz. Da wird einem das Herz weit, da will man bleiben. An kaum einen Ort ist es so

schön, wie auf den Bergen. Die Koralpe bildet da keine Ausnahme. Die traumhafte Bergregion, die links und rechts das Lavanttal begrenzt und bis in die Steiermark reicht, ist auch als Kärntner Highlands bekannt.

Die überwältigende Natur weiß im Sommer Wanderer aus nah und fern zu begeistern. Die Vielzahl an Wanderrouten verführt dabei, länger als nur für einen Tag zu bleiben. Für alle Wanderfreunde, die nach einer

Auszeit hoch droben suchen, ist ein Kurzurlaub im Koralpenschutzhaus

genau das Richtige. Tagsüber warten herrliche Wanderungen und Abends ein reich gedeckter Tisch oder ein Candle Light Dinner für Romantiksuchende.

Das Angebot

Zwei Nächte mit Frühstück mit der schönsten Aussicht Kärntens.

Begrüßungsgetränk und ein „Candle light dinner“.

Wanderführung zum Sonnenaufgang.

Eine Kärntner Brettljause für zwei Personen.

Gepäcktransport ab dem Parkplatz unter dem Koralpenhaus (eine Stunde Gehzeit).

Persönliches Geschenk zum Abschied.

Vorteilsangebot für Familien:

Zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder um gesamt 388 Euro. (Die Kinder nächtigen inklusive Frühstück gratis im Zimmer der Eltern/gültig für zwei bis vier Kinder).

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise

26. Mai bis 15. September 2022

2 Nächte um 194 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Jetzt Anfrage senden!

ÖAV Koralpenhaus

Goding 50

9431 St. Stefan

koralpenschutzhaus.at

+43 (0) 664/4445459

info@koralpenschutzhaus.at