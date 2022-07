Luxus abseits des Trubels

Erleben Sie den Komfort eines modernen Hauses kombiniert mit der Behaglichkeit einer Almhütte in einem der hochwertigen Chalets mitten im Kärntner Wander-, Bike und Thermenkurort Bad Kleinkirchheim. Ein Urlaub mit der Familie oder Freunden abseits des Trubels ist gerade in Zeiten wie diesen ein durchaus vernünftiger Luxus. So besitzt jedes Chalet sein eigenes „Private Spa“: Bei herrlichem Ausblick in die Nockberge schwitzen Sie in Ihrer exklusiven Panorama- Sauna.

Ihr Chalet wurde mit traditionellen hochwertigen Naturmaterialien wie Lärchen- und Fichtenholz von heimischen Betrieben gestaltet und bietet Platz für bis zu vier Personen. Kulinarisch verwöhnt Sie das erstklassige Hüttenrestaurant "Einkehr". Fußläufig ist auch die Therme St. Kathrein zu erreichen, die das ganze Jahr mit attraktiven Angeboten aufwartet.

Das Angebot

Drei Nächte im Chalet Classic Family & Friends oder Chalet Deluxe Family & Friends inklusive Frühstücksservice

Eine Flasche Hofwein

Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel für den Aufenthalt

Endreinigung inklusive



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

18.4. bis 22.5.22,

25.9. bis 23.10.22 und

6.11. bis 2.12.22.



Preis für jeweils zwei Personen:

3 Nächte um 550 Euro (Chalet Classic Family & Friends)

3 Nächte um 655 Euro (Chalet Deluxe Family & Friends)

Preis für jeweils vier Personen:

3 Nächte um 594 Euro (Chalet Classic Family & Friends)

3 Nächte um 699 Euro (Chalet Deluxe Family & Friends)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Trattlers Hof-Chalets

Teichstraße 7

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 8172

Mail: hof-chalets@trattlerhof.at

Web: www.trattlers-hof-chalets.at