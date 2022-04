Romantischer Kuschelurlaub

Das Maiers Kuschelhotel**** Superior bietet den wohl luxuriösesten Ort für Romantik, den man sich vorstellen kann. Pärchen, die puren Luxus genießen möchten, sind hier genau richtig, denn Loipersdorf Deluxe bietet von allem mehr. Der Morgen beginnt genussvoll am Buffet: mit Sekt, Lachs und allem, was dazugehört. Wer den Morgen lieber im Bett verbringen möchte, dem wird das Frühstück aufs Zimmer serviert. Und abends? Da speist man in trauter Zweisamkeit im Zimmer oder bei Kerzenschein im Restaurant. Genießen Sie kulinarische Leckerbissen und lassen Sie sich verwöhnen! Mit viel Liebe zum Detail wurden die luxuriösen Zimmer und Suiten eingerichtet. Und überall gibt es etwas zu entdecken: ob auf kompakten 25 m² oder in einer der großzügigen Superior-Suiten. In diesem Ambiente vergisst man den Alltag und hat endlich ungestört Gelegenheit, sich selbst und sein Gegenüber völlig neu kennenzulernen. Lassen Sie sich überraschen und tauchen Sie in eine Welt der Romantik ein!

Das Angebot

Zwei Nächte im Deep Purple Room oder Fantasy Room (je nach Verfügbarkeit)

Inkl. Frühstück und "Love Break" am Nachmittag (14 bis 16 Uhr) mit süßen und pikanten Köstlichkeiten

Einmal ein fünf Gänge Kuschel-Love-Dinner

(weitere Abende auf Basis Nächtigung inklusive Frühstück)

(weitere Abende auf Basis Nächtigung inklusive Frühstück) Am Zimmer erwartet Sie eine Flasche Maiers Kuschelsekt sowie Zotter Pralinen



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

Ab 1. März bis 21. Juni 2022 .

. 2 Nächte um 281 Euro Midweek (Anreisetage: Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch)

(Anreisetage: Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch) 2 Nächte um 341 Euro Weekend (Anreisetage: Donnerstag, Freitag, Samstag)

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Maiers Kuschelhotel Loipersdorf deluxe

Henndorf Therme 7

8282 Loipersdorf

Tel.: (0338) 28 686

Mail: reservierung@maiers.at

Web: www.maiers.at