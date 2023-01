Burgenländisches Flair im Hotel Raffel

Das Hotel Raffel gilt seit Jahrzehnten als Traditionsbetrieb von höchster Qualität. Im südburgenländischen Jennersdorf gelegen. Es ist kein Ort wo die Zeit still steht, denn Weiterentwicklung und „mit der Zeit gehen“ prägen das Geschehen – immer so, dass ein Teil des Klassischen gekonnt beibehalten wird. In den vier Suiten im modern- klassischen Ambiente erleben Gäste einen stilvollen Mix aus Tradition und Moderne. Im wunderschönen Innenhof taucht man in dieses typisch burgenländisch-ländliche Flair ein.

Das Hause Raffel ist seit jeher für seine gute Küche bekannt. Das Zusammenspiel von pannonischer und österreichischer Küche sorgt für diesen unverwechselbaren Genuss und ist das Aushängeschild des Raffel. Jene, die Entspannung suchen, werden sie beim Raffel finden. Wellnessmöglichkeiten in Sauna und Dampfbad im Haus sowie in der nahe gelegenen Therme Loipersdorf.

Das Angebot

Zwei Nächte in der gewählten Zimmerkategorie inkl. Schlemmer-Frühstück

Zwei Stunden exklusive Nutzung von Sauna und Dampfbad

5 % Ermäßigung im Thermenresort Loipersdorf bei online Ticketkauf



Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

23. Jänner bis 15. Mai 2023.

Doppelzimmer um 153 Euro,

Deluxe Doppelzimmer mit Balkon um 173 Euro,

Suite Landhaus um 213 Euro und

Suite Landhaus Deluxe um 245 Euro.

Jeweils zwei Nächte für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Raffel

Hauptplatz 6

8380 Jennersdorf



Tel.: (03329) 46 622

Mail: hotel@raffel.at

Web: www.raffel.at