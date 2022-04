Urlaub mit Wohlfühlfaktor

Wann haben Sie das letzte Mal die Füße hochgelegt, bei einem guten Buch die Seele baumeln lassen oder sich in einem traumhaft gemütlichen Bett ausgeschlafen? Zu lange her? Dann sind Sie im Hotel Schlafgut in Loipersdorf genau richtig. Die Zimmer, Appartements und Suiten unterstützen mit wunderbaren Betten Ihre Ruhephasen und gemütliche Zweisamkeit. Für "Schlafwandler" gibt es in ausgewählten Zimmerkategorien einen Raum mit Extra-Bett und Yoga-Matten. Im Wellnessbereich "Wohlfühlzeit" steht neben einer kleinen, aber feinen Saunawelt auch ein Whirlpool zur Verfügung und bei entspannenden Massagen fällt das Abschalten ganz leicht. In den Sommermonaten sorgt ein Schwimmbereich für Abkühlung. Das Frühstücksbuffet verwöhnt den Gaumen und zur Teezeit genießen Sie ausgewählte Spezialitäten von Sonnentor.

Das Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer "Tagträumer"

Täglich langes Genussfrühstück

Am ersten Abend ist ein Abendessen inkludiert

Inkl. einer Flasche Sekt am Zimmer

Early Check-in im Saunabereich

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

Ab sofort bis 21. Juni 2022

2 Nächte um 184 Euro (Anreise So. bis Mi.)

(Anreise So. bis Mi.) 2 Nächte um 204 Euro (Anreise Do. bis Sa.)

(Anreise Do. bis Sa.) Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Schlafgut

Grieselstein 99

8380 Jennersdorf

Tel.: (03329) 45 288

Mail: reservierung@hotel-schlafgut.at

Web: www.hotel-schlafgut.at