Willkommen im Veggie-Biohotel!

Gönnen Sie sich ein paar gemütliche und genüssliche Bio-Veggiedays in der Bioarche in St. Oswald!

Seit 35 Jahren setzt man hier auf vegetarische Vollwertküche aus kontrolliert biologischem Anbau – Rosalinde Tessmann ist die Pionierin der Bioküche in Österreich. Neben traditioneller Kärntner Küche stehen auch Spezialitäten mit ayurvedischen Einschlag, spezielle Diätküche, sowie glutenfreie, milchfreie oder vegane Köstlichkeiten auf dem Speiseplan.

Im Biolandhaus Arche lässt es sich aber auch natürlich wohnen – in Holz und Lehm – und selbstverständlich auch herrlich entspannen – im 90 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Zahlreiche Seminare und ein umfangreiches Kinderprogramm (in den Ferien) sowie die einzigartige Lage mit Blick über halb Kärnten komplettieren ihren Urlaub im Biolandhaus Arche zu einem Rundumerlebnis für Körper, Geist und Seele. Das haben Sie sich verdient!

Das Angebot

Zwei Nächte im Panoramablick-Zimmer mit Blick über halb Kärnten

Vollwert-Halbpension, bestehend aus vegetarischer Vollwertküche mit Produkten aus kontrolliert biologischem Anbau

Freie Nutzung des Wellnessbereichs mit Dampfsauna, finnischer Sauna und Infrarotkabine

10% Rabatt auf Massagen

Ein Biokochbuch von Rosalinde Tessmann

Eine Wanderkarte

Eine Zotter-Blondviehschokolade

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

Ab 1. März bis 30. April und 1. September bis 31. Oktober 2022 .

und . 2 Nächte um 220 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer. Angebot gilt nicht für Seminare.

Angebot kann auf 3 Nächte um 330 Euro bzw. auf 4 Nächte um 440 Euro für zwei Personen verlängert werden.

Biolandhaus Arche

Vollwertweg 1a

9372 Eberstein - St. Oswald

Tel.: (04246) 812 0

Mail: hotel@bioarche.at

Web: www.bioarche.at