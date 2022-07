Für jeden Geschmack

Wenige Minuten vom Faaker See entfernt befindet sich das Dorf Schönleitn. Das charmante Dorf mit Hotelkomfort ist sicher und autofrei, somit der ideale Ort für Ihren Urlaub im Familienformat oder in trauter Zweisamkeit. Die neuen Appartements bieten viel Platz und vermitteln ein einzigartiges Gefühl der Gemütlichkeit.

Die individuellen Verpflegungsmöglichkeiten wie Frühstück oder Halbpension sowie Selbstverpflegung bieten Urlaub für jeden Geschmack.

Neben einem abwechslungsreichen Gästeprogramm gibt es ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm. In Bibi’s Kinderclub sind auch die Kleinen gut aufgehoben. Wandern, Mountainbiken und danach im hoteleigenen Spa & Wellnessbereich die Seele baumeln lassen: So lässt sich das Leben genießen. Regionale, frische Köstlichkeiten aus dem À-la-Carte-Restaurant Dorfwirt Schönleitn runden das Angebot ab.

Das Angebot

Drei Nächte im gemütlichen Appartement

Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke

Gästeprogramm inkl. geführter Wanderungen (lt. Aushang)

BIBI’s Kinderwelt inkl. Kinderbetreuung von Mo-Fr (lt. Aushang)

Kostenloser Eintritt ins Naturel-Spa mit Panorama-Sauna, Kräutersauna, Infrarotkabine, Hallenbad mit Kinderbecken, großer Außenpool im Sommer, Fitnessraum und Ruheräumen

Umfangreiches Massage- & Kosmetikangebot (gegen Gebühr)

Willkommensgetränk im Appartment

Transfer bei An-/Abreise ab/bis Bahnhof Faaker See & Villach HBF kostenlos (Voranmeldung)

Erlebniscard der Region Villach kostenlos bei Anreise erhältlich

Kostenlose Nutzung vom hoteleigenen E-Auto (halber Tag) bei Anreise mit dem Zug (und Vorlage des gültigen Zugtickets)

Endreinigung € 60,00 pro Appartment inklusive

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

13. Februar bis 9. April sowie 11. September bis 5. November 2022:

3 Nächte um 345 Euro

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Dorf Schönleitn

Dorfstraße 26

9582 Oberaichwald

Tel.: (04254) 23 84

Mail: info@naturelhotels.com

Web: www.naturelhotels.com