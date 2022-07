Genusstage in den schönen Nockbergen

So schön kann Urlaub sein: Sie wohnen auf rund 1000 Metern Seehöhe in einem geräumigen und stilvollen Doppelzimmer Superior mit Balkon und mit traumhafter Aussicht auf die wunderschöne Landschaft der Nockberge. In der Nock-Spa-Wellnesslandschaft laden Whirlpool, die Panoramasaunen und Dampfgrotte sowie diverse Ruheräumlichkeiten zur entspannten Erholung ein.

Das Angebot

Drei Nächte im DZ Superior mit Balkon inkl. Frühstücksbuffet, Mittagssuppe, mehrgängiges Abendmenü oder Themen-Buffet

Einmal abends Gourmet-Nock-Menü

Early Check-in oder Late Check-out jeweils inklusive Mittagssnack

Eine Flasche Champagner an der Bar

Benutzung von Nock-Spa und Nock-Sport

KärntenCard für die Zeit des Aufenthalts inklusive Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen & über 100 Ausflugszielen

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.





Reisezeitraum & Preise:

29. Mai bis 2. Juli und

11. September bis 2. November 2022

3 Nächte um 454 Euro für zwei Personen.

3. bis 16. Juli und

3. bis 10. September 2022

3 Nächte um 485 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel NockResort

Maibrunnenweg 27

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 81 86

Mail: hotel@nockresort.at

Web: www.nockresort.at