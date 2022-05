Kuschelurlaub am Gutshof

Mitten im Kärntner Ski- und Thermenort Bad Kleinkirchheim befindet sich das familiär geführte Vier-Sterne Hotel GUT Trattlerhof – direkt am Einstieg in die Bike- und Wanderwege und ideal für eine romantische Sommerauszeit.



Tradition trifft Zeitgeist. Der urige Gutshof (schon seit 1642) verbindet gekonnt Altes mit Neuem und präsentiert sich so richtig romantisch mit seinen gemütlichen Stuben und genussvoller Kulinarik. Nicht umsonst lautet der Slogan im Gutshof „I feel GUT“.

Das Angebot

Drei Nächte im Doppelzimmer mit Romantikpaket und Halbpension inkl. Nachmittagsjause

Pferdekutschenfahrt zum Hüttenrestaurant mit 5-Gang-Slowfood-Genussmenü

Testfahrt mit dem Tesla X100D (ca. 4 Stunden)

Benutzung des Waldwellness-Bereichs (ca. 1.000m2)

Eine Flasche Hofwein bei Abreise

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Reisezeitraum & Preise:

13. bis 21. Mai,

24. September bis 22. Oktober und

1. bis 13. November um 447 Euro.

19. Juni bis 9. Juli um 471 Euro.

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Jetzt Anfrage senden!



Hotel Gut Trattlerhof

Gegendtalerweg 1

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: (04240) 81 72

Mail: hotel@trattlerhof.at

Web:www.trattlerhof.at