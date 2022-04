In den Frühling radeln

Das ideale Domizil für ihren Radurlaub: Hotel Sonnenhügel liegt an der Sonnenseite des Ossiacher Sees, ganz in der Nähe des Einstieges in den Mittelkärntner Radweg, und bietet eine gesicherte Radgarage mit Lademöglichkeit, hoteleigenen Radverleih und eine kostenlose Radkarte.

Die traumhafte Lage macht das Hotel Sonnenhügel auch zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen auf die Gerlitzen Alpe und entlang des Seeufers bis hinunter zum Slow Trail im Naturschutzgebiet Ost am Ossiacher See.

Das Angebot

Drei Nächte im Hotelappartement oder Familienzimmer mit Halbpension+ (Frühstücksbuffet, abends Menüwahl, Vorspeisen, Suppen-, Salat- und Dessertbuffet; inkl. Getränke)

Wellness-Bereich mit diversen Saunen, Relaxroom, Ruheoasen

Fahrräder für zwei Tage nach Verfügbarkeit, ca. 3x wöchentlich fährt ein Radbus nach Spittal, Rosental, Gailtal oder Tarvis

Erlebniscard der Region für die Zeit des Aufenthalts



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.





Reisezeitraum & Preis:

5. Mai bis 15. Juni und

6. bis 31. Oktober 2022



3 Nächte um 373 Euro für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Sonnenhügel

Dorfstraße 12

9520 Sattendorf

Tel.: (04248) 23 110

Mail: hotel@sonnenhuegel.com

Web: www.sonnenhuegel.com