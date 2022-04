Koglers Pfeffermühle ist Ihr Wohlfühlhotel im Herzen von Kärnten - und eines der ersten ***Superior-Hotels des Landes. Durch die zentrale Lage sind alle Attraktionen des "Landes der 1000 Seen" gut erreichbar. Das familienfreundliche Haus ist Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Verbringen Sie abwechslungsreiche und erholsame Tage in unberührter Landschaft auf 790 m Seehöhe. Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet und teilweise mit Balkon bzw. Terrasse ausgestattet.

Ihnen unvergessliche Tage zu bereiten, an denen es Ihnen an nichts fehlt, ist in der Pfeffermühle oberstes Anliegen - sei es Ruhe im Saunabereich mit Biosauna/Tepitarium und Finnischer Sauna oder aktiv beim Wandern, Schwimmen oder Biken.

Das Angebot

Zwei oder vier Nächte im ***Superior-Doppelzimmer

Koglers Verwöhn-Halbpension PLUS (reichhaltiges Frühstücksbuffet mit AMA-Produkten, Abends Vier Gang-Wahl-Menü

Wörthersee PLUS Card für viele Ausflugsziele in der Region Mittelkärnten

Wellnessbereich

Hotelparkplatz

Kostenloses WLAN im öffentlichen Bereich

Einzigartige Panoramaterrasse

Rahmenprogramm der Region Mittelkärnten

Regions- & Wanderkarte

Walkingstöcke nach Verfügbarkeit



Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Von 1. Mai bis 30. Juni 2022:

2 Nächte um 269 Euro

4 Nächte um 449 Euro

Von 1. Juli bis 31. Juli 2022:

2 Nächte um 299 Euro

4 Nächte um 499 Euro

Jeweils für zwei Personen.

Verlängerungsnächte und Kinderermäßigung auf Anfrage.

Aufpreis für ein Balkonzimmer 15 Euro pro Nacht (1. Mai bis 30. Juni 2022) bzw. 20 Euro pro Nacht (1. Juli bis 31. Juli 2022).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Koglers Pfeffermühle

Steinweg 6

9554 St. Urban am Urbansee

Tel: 04277 8329

Mail: info@kogler.co.at

Web: www.koglers-pfeffermuehle.at