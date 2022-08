Ein Wandertraum

An einem sonnigen Südhang oberhalb von Eberstein begrüßt Sie das Panoramadorf Saualpe im schönen Kärntnerland als optimaler Ausgangspunkt für einen erholsamen Aktivurlaub. Mehr als 100 km gut ausgeschilderte Wanderwege laden dazu ein, die Natur in vollen Zügen zu erleben. Genießen Sie wundervolle Ausblicke und lassen Sie in der vielfältigen Landschaft, die von kargen Bergen, satten Almwiesen und Wäldern bis hin zu glasklaren Seen reicht, den Alltag hinter sich.

Eine Rast in einer der urigen Almhütten, sollten Sie bei Ihrer Wanderung auf jeden Fall einplanen.

Das Angebot

Zwei oder drei Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension

Badetücher und Bademäntel für die Zeit des Aufenthalts

Kostenfreie Nutzung der hoteleigenen Wellnessanlage

Obstkorb und eine Flasche Wein zur Begrüßung am Zimmer

Wanderkarte und -stöcke (leihweise)

Angebot nur gültig für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise

1. Mai bis 30. Juni und

6. September bis 6. November 2022.

2 Nächte um 229 Euro

3 Nächte um 329 Euro

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Panoramadorf Saualpe

St. Oswald 4

9372 Eberstein

Tel.: 04264 83 210

Mail: welcome@panoramadorf-saualpe.com

Web: www.panoramadorf-saualpe.com