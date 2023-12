Das Meister ist vom Himmel gefallen ...

Einen meisterhaften Urlaub in Riegersburg, bei dem Sie „Alles können, nichts meistern müssen“ – das verspricht das kleine, feine Hotel für Ihren Urlaub im Thermen- und Vulkanland Steiermark. Bei entspannter Atmosphäre genießen Sie im „Das Meister“ ein außergewöhnliches Frühstück mit vielen regionalen Köstlichkeiten. Zum Seele-baumeln-Lassen sei Ihnen die Panoramasauna empfohlen. Alles, was das Meisterurlauber-Herz begehrt, ist nur einen Katzensprung entfernt: Meisterköche, Buschenschänken, Winzermeister, Schokoladenmeister, Brau- und Bademeister. Und dazu – das Meisterwerk Natur. Ein besonderes Extra bekommen Sie ab der ersten Übernachtung gratis zu Ihrem Urlaub dazu: die GenussCard, die größte All-inclusive-Karte Österreichs – Ihre Eintrittskarte zu mehr als 250 Ausflugszielen für die Dauer Ihres Aufenthalts – inklusive An- und Abreisetag.

Das Angebot

zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, davon 1x ein Sektfrühstück

ein Ganztageseintritt pro Person in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg (exkl. Sauna)

Nutzung der hauseigenen Panoramasauna mit Ruheraum

GenussCard inklusive für die Zeit des Aufenthalts

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

31. Oktober bis 19. Dezember 2023 und

19. Jänner bis 24. März 2024

Anreise Sonntag bis Donnerstag um 155 Euro und Anreise Freitag bis Samstag um 177 Euro jeweils für zwei Personen exkl. Tourismusabgabe.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Das Meister

Hofberg 58

8333 Riegersburg

Tel. (03153) 8613



Mail: urlaub@das-meister.com

Website: www.das-meister.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.